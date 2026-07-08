Белгородка попала под уголовное дело за мошенничество с соцконтрактом Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летней жительницы Валуйского округа. Женщину обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в прошлом году фигурантка заключила социальный контракт для развития бизнеса в сфере ногтевого сервиса. На эти цели она получила финансовую поддержку в размере 350 тысяч рублей. Но большую часть денег потратила на другие цели. А в управление соцзащиты предоставила фиктивную документацию.

- В целях возмещения причиненного ущерба прокуратурой в интересах государства к ней предъявлено соответствующее исковое заявление. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в ведомстве.