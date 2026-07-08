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НовостиПроисшествия8 июля 2026 7:50

В Белгородской области за госизмену под суд пойдет житель Иркутской области

Фигуранта также обвиняют в покушении на незаконное пересечение госграницы и участии в деятельности террористической организации
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области за госизмену под суд пойдет житель Иркутской области

В Белгородской области за госизмену под суд пойдет житель Иркутской области

Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Иркутской области. фигуранту инкриминируют сразу три уголовных статьи: покушение на государственную измену, покушение на незаконное пересечение государственной границы, а также покушение на участие в деятельности террористической организации. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, злоумышленник планировал вступить в террористическую организацию. Для этого в ноябре прошлого года он приехал в Белгородскую область. Сотрудники правоохранительных органов задержали фигуранта при попытке пересечь государственную границу РФ в Шебекинском округе.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направили во 2-й Западный окружной военный суд, где оно будет рассмотрено по существу.