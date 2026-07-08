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НовостиПолитика8 июля 2026 7:18

В Белгорподе объявили опасность атаки беспилотников утром 8 июля

Жителям рекомендуют оставаться дома
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Беспилотная опасность объявлена в Белгороде

Беспилотная опасность объявлена в Белгороде

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов утром 8 июля. Сирена воздушной тревоги запущена в областной столице в 10:15 по московскому времени.

Жителей призывают быть предельно осторожными и внимательными. По возможности оставайтесь дома. Если вы в помещении, не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами. Если вы на улице, в случае угрозы, займите ближайшее подвальное укрытие или защитный модуль. Не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов, которые сообщают о передвижении БПЛА.

Ранее беспилотную опасность также объявили в Белгородском, Валуйском и Вейделевском округах.