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НовостиПолитика8 июля 2026 6:43

Беспилотники ВСУ уничтожены ночью над Белгородской областью

По целям противника сработали средства ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Белгородской области с применением беспилотников. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, с восьми часов вечера 7 июля до семи часов утра 8 июля ВСУ атаковали 18 регионов страны, в том числе Белгородскую области, а также акватории Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.