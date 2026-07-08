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НовостиОбщество8 июля 2026 6:35

В Белгородской области до 5 августа закрыли два участка дороги

Движение и стоянка транспорта запрещены возле выезда из Шелаево и выезда из Уразово в Валуйском округе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области до 5 августа закрыли два участка дороги

В Белгородской области до 5 августа закрыли два участка дороги

В приграничном Валуйском округе Белгородской области временно запрещено движение транспортных средств на двух участках автомобильной дороги Валуйки – Уразово – Логачевка. Речь идет об участках рядом с выездами из населенных пунктов Шелаево и Уразово.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Белгородской области сообщили, что ограничения имеют временный характер. В целях безопасности дорожного движения они продлятся до 5 августа. Кроме того, на данных участках также запрещена стоянка транспортных средств.

Жителям региона рекомендуют заранее планировать свои маршруты и учитывать указанную информацию при передвижении.