В Белгородской области до 5 августа закрыли два участка дороги

В приграничном Валуйском округе Белгородской области временно запрещено движение транспортных средств на двух участках автомобильной дороги Валуйки – Уразово – Логачевка. Речь идет об участках рядом с выездами из населенных пунктов Шелаево и Уразово.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Белгородской области сообщили, что ограничения имеют временный характер. В целях безопасности дорожного движения они продлятся до 5 августа. Кроме того, на данных участках также запрещена стоянка транспортных средств.

Жителям региона рекомендуют заранее планировать свои маршруты и учитывать указанную информацию при передвижении.