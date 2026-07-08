В Белгородской области росгвардейцы проверили больше 180 владельцев оружия

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

В Белгородской области за первую неделю июля подразделения лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии проверили 187 владельцев оружия. Сотрудникам удалось выявить 22 нарушения правил оборота оружия. В отношении владельцев были составлены административные протоколы.

Помимо этого росгвардейцы изъяли в связи с нарушением законодательства пять единиц оружия и больше 650 боеприпасов. При этом за неделю белгородцы добровольно сдали 25 единиц гражданского оружия.

Также в ведомство за указанный период по вопросам оборота оружия поступило больше 380 заявлений через госуслуги от жителей и юридических лиц. ЦЛРР выдали свыше 360 разрешений.

- Каждый владелец зарегистрированного гражданского оружия с нарезным стволом обязан вовремя пополнять федеральную пулегильзотеку. Направления на контрольный отстрел оружия с нарезным стволом выдают инспекторы ЦЛРР ведомства. Неисполнение требования действующего законодательства влечет аннулирование, то есть прекращение действия всех выданных ранее лицензий и разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия, - напомнили в Управлении Росгвардии по Белгородской области.