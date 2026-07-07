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НовостиПолитика7 июля 2026 18:33

В белгородском приграничье при детонации дрона ВСУ пострадал мужчина

Противник атаковал беспилотниками еще три муниципалитета региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В белгородском приграничье при детонации дрона ВСУ пострадал мужчина

В белгородском приграничье при детонации дрона ВСУ пострадал мужчина

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Пять населенных пунктов в трех муниципалитетах Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ. Пострадал еще один мирный житель. Подробности рассказали в оперативном штабе региона.

В результате взрыва дрона в хуторе Вязовской Краснояружского округа мужчина получил касательное ранение стопы. Врачи Краснояружской центральной районной больницы оказали пострадавшему необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась.

В Красной Яруге от удара FPV-дрона повреждены окна, фасад коммерческого объекта и машина. После атаки второго беспилотника в здании коммерческого объекта посечены стекла.

В селе Стрелецкое Белгородского округа при ударе FPV-дрона на территории коммерческого объекта загорелся автомобиль – возгорание ликвидировали. Также повреждены навес и оборудование. Из-за атаки второго дрона поврежден автомобиль.

В Шебекино в результате детонации беспилотника в частном домовладении посечены кровля и навес. В поселке Маслова Пристань после удара БПЛА повреждены две машины.