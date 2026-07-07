Дрон ВСУ сдетонировал рядом с пассажирским автобусом в Белгородском округе: ранены двое Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали гражданский транспорт в приграничье Белгородской области. Ранены два мирных жителя. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Таврово украинский FPV-дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом. При взрыве пострадали женщина и мужчина. Медики «скорой» оказали мужчине помощь на месте происшествия. Он отказался от предложенной госпитализации. Женщину с предварительным диагнозом акубаротравма для дополнительного обследования доставляют во вторую городскую больницу в Белгород.

Пассажирский автобус получил незначительные повреждения.