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НовостиПолитика7 июля 2026 16:14

Дрон ВСУ сдетонировал рядом с пассажирским автобусом в Белгородском округе: ранены двое

Мужчина отказался от транспортировки в стационар
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Дрон ВСУ сдетонировал рядом с пассажирским автобусом в Белгородском округе: ранены двое

Дрон ВСУ сдетонировал рядом с пассажирским автобусом в Белгородском округе: ранены двое

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали гражданский транспорт в приграничье Белгородской области. Ранены два мирных жителя. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Таврово украинский FPV-дрон сдетонировал рядом с рейсовым автобусом. При взрыве пострадали женщина и мужчина. Медики «скорой» оказали мужчине помощь на месте происшествия. Он отказался от предложенной госпитализации. Женщину с предварительным диагнозом акубаротравма для дополнительного обследования доставляют во вторую городскую больницу в Белгород.

Пассажирский автобус получил незначительные повреждения.