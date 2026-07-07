Больше 26 миллионов рублей отдали белгородцы мошенникам за неделю Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области за прошедшую неделю полиция зарегистрировала 33 факта мошенничества, 6 дистанционных краж и одно вымогательство. Общая сумма ущерба превысила 26 миллионов 335 тысяч рублей. Больше 6,7 млн белгородцы взяли в кредит. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Так, очередными жертвами аферистов стали 50-летний житель Белгорода, который лишился более 1,5 миллиона рублей, а также 52-летний житель Валуйского округа, отдавший злоумышленникам свыше 2,4 миллионов рублей.

Оба потерпевших столкнулись с мошеннической схемой, когда аферисты предлагают по выгонной цене привезти автомобиль из-за рубежа. Псевдоменеджер в мессенджере консультирует покупателя, а после предлагает заключить договор купли-продажи и внести предоплату. Обманутый клиент при этом получает поддельные документы и фото транспорта, а в некоторых случаях даже ссылку на фейковое GPS-приложение для отслеживания передвижения автомобиля. После того, как обманутый покупатель переводит оговоренную сумму, злоумышленники продолжают под различными предлогами выманивать у него деньги.

По фактам мошенничества возбуждены и расследуются уголовные дела.