Дожди с грозами и до +30 градусов ожидаются в Белгородской области 8 июля Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в среду, 8 июля, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах региона пройдут кратковременные дожди, местами грозы и град. Ветер подует с юга со скоростью 10-13 метров в секунду. При грозах порывы могут достигать 17 метров в секунду.

По области температура воздуха ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, днем потеплеет до +25… +30 градусов. В областном центре ночью ожидается от15 до 17 градусов тепла. В дневное время столбики термометров покажут +25… +27 градусов.

В региональном МЧС белгородцам и гостям региона напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры следует сразу обесточить все электробытовые приборы. Если на улице вы увидели провисший или оборванный провод, не приближайтесь к нему и не прикасайтесь.