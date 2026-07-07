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НовостиПроисшествия7 июля 2026 14:18

Больше 400 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки

Полиция отстранила от управления 14 водителей без прав
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Больше 400 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки

Больше 400 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки

Фото: "КП" Архив.

На дорогах Белгородской области за прошедшие сутки сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили 425 нарушений ПДД. подробности рассказали в пресс-службе УМВД области.

За вождение в нетрезвом виде или отказа от прохождения медицинского освидетельствования от управления отстранили 8 водителей, еще у 14 не было водительского удостоверения.

За игнорирование правил перевозки несовершеннолетних пассажиров к ответственности привлечено 17 автомобилистов. Также 44 водителя попали на штрафы за несоответствующую регламентам тонировку автостекол. А 55 водителей сели за руль технически неисправного транспортного средства.

Кроме того, правоохранители составили 43 административных материала в отношении водителей, которые не предоставили на дороге преимущества пешеходам. В свою очередь, 30 пешеходов заплатят штраф за пересечение проезжей части в неустановленном месте.