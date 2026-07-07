Больше 400 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за сутки Фото: "КП" Архив.

На дорогах Белгородской области за прошедшие сутки сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили 425 нарушений ПДД. подробности рассказали в пресс-службе УМВД области.

За вождение в нетрезвом виде или отказа от прохождения медицинского освидетельствования от управления отстранили 8 водителей, еще у 14 не было водительского удостоверения.

За игнорирование правил перевозки несовершеннолетних пассажиров к ответственности привлечено 17 автомобилистов. Также 44 водителя попали на штрафы за несоответствующую регламентам тонировку автостекол. А 55 водителей сели за руль технически неисправного транспортного средства.

Кроме того, правоохранители составили 43 административных материала в отношении водителей, которые не предоставили на дороге преимущества пешеходам. В свою очередь, 30 пешеходов заплатят штраф за пересечение проезжей части в неустановленном месте.