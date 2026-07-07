В Белгород на открытие шахматной беседки в парке Ленина планируют пригласить известных шахматистов Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Парк Ленина в Белгороде продолжает готовиться к 70-летнему юбилею, который уже завтра, 8 июля. Промежуточные итоги трехлетней реконструкции общественного пространства подведут на День города, 5 августа. Здесь откроют уникальную всесезонную шахматную беседку, колонны которой изготовлены по спецзаказу в виде шахматных фигур.

- Ждем обратную связь от известных шахматистов. В планах – самый масштабный шахматный турнир в истории Белгорода. Готовимся, - поделился мэр областной столицы Валентин Демидов по итогам еженедельного совещания.

Глава администрации города также рассказал, что в ближайшие дни он вместе с Андреем Кожемякиным проверит на предмет доступности среды для жителей с ограничениями по здоровью все спортивные объекты города.

Кроме того, в городе с 20 июля стартует приемка учреждений образования к предстоящему учебному году. Специальная комиссия представителей различных ведомств проверит безопасность, оснащение и санитарное состояние школ города.