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НовостиПроисшествия7 июля 2026 13:08

В Белгородской области в ДТП пострадал подросток на питбайке

Несовершеннолетний байкер врезался в иномарку
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Алексеевском округе Белгородской области в дорожно-транспортном происшествии пострадал несовершеннолетний. Подробности аварии рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, 6 июля около половины шестого вечера 14-летний подросток за рулем питбайка при начале движения не убедился в безопасности маневра и врезался в «Хендай Элантра», которым управлял 29-летний водитель. В результате столкновения парень получил травмы.

В Ивнянском округе около половины пятого дня 54-летний водитель на грузовике «Даф» на перекрестке не уступил дорогу и врезался в «Мазду», за рулем которой находился 68-летний автомобилист. В аварии пострадала 67-летняя пассажирка легковушки.