В Белгороде объявили об опасности атаки беспилотников 7 июля

В Белгороде объявили беспилотную опасность Фото: "КП" Архив.

В Белгороде 7 июля объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Сирена воздушной тревоги запущена в областной столице в 15:35.

Жителей города призывают быть предельно осторожными и внимательными. Оставайтесь дома и не подходите к окнам. Перейдите в комнату со сплошными стенами. Не игнорируйте систему оповещения и сообщения мониторинговых каналов, публикующих информацию о передвижении вражеских БПЛА.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене беспилотной опасности.