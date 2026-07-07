В Белгороде помоют и отремонтируют остановочные павильоны

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде в ближайшие дни коммунальные службы приведут в порядок остановочные павильоны. Рабочим предстоит заменить поврежденное остекление на 11 остановках – одно из них пострадало при обстреле ВСУ, остальные от рук вандалов. Также необходимо будет отмыть граффити и бумажный спам, отремонтировать поврежденное оборудование. Такое поручение в ходе еженедельного заседания дал мэр областного центра Валентин Демидов.

- С полицией отрабатываем поиск нарушителей. Поручил оперативно привести остановки в нормативное состояние, в том числе обеспечить мойку. Осмотрели также остановки на Щорса и других магистралях – зафиксировали все недочеты, составили график устранения. Люди видят эти объекты каждый день, они должны быть в порядке, - подчеркнул Демидов.

Кроме того, в общественных пространствах и вдоль дорог города продолжается покос травы, топиарная стрижка и цветочное оформление. По информации градоначальника, в этом направлении все еще есть недочеты, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. Графики рабочих оптимизируют, для усиления контроля будут ежедневные отчеты. Отдельно будет выстроена работа с хозсубъектами, чтобы они также следили за прилегающими территориями.

Также на еженедельном контроле находятся вопросы по подготовке к предстоящей зиме. Валентин Демидов подчеркнул, что перед властями, ресурсоснабжающими организациями и коммунальными предприятиями стоят непростые задачи.