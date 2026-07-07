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НовостиПроисшествия7 июля 2026 11:48

Белгородка фиктивно поставила на учет трех иностранцев и может отправиться за решетку

Полиция устанавливает причастность женщины к совершению аналогичных преступлений
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка фиктивно поставила на учет трех иностранцев и может отправиться за решетку

Белгородка фиктивно поставила на учет трех иностранцев и может отправиться за решетку

Фото: "КП" Архив.

В Белгороде сотрудники подразделения по вопросам миграции УМВД России вместе с оперативниками выявили нарушение миграционного законодательства. По предварительной информации, 50-летняя жительница областного центра в 2024 и в начале 2025 года фиктивно поставила на учет в своей жилплощади троих иностранцев. При этом иностранные граждане жили совсем по другим адресам.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на белгородку завели уголовные дела, которые позже объединят в одно производство. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает причастность фигурантки к совершению аналогичных преступлений.