Белгородка фиктивно поставила на учет трех иностранцев и может отправиться за решетку Фото: "КП" Архив.

В Белгороде сотрудники подразделения по вопросам миграции УМВД России вместе с оперативниками выявили нарушение миграционного законодательства. По предварительной информации, 50-летняя жительница областного центра в 2024 и в начале 2025 года фиктивно поставила на учет в своей жилплощади троих иностранцев. При этом иностранные граждане жили совсем по другим адресам.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на белгородку завели уголовные дела, которые позже объединят в одно производство. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает причастность фигурантки к совершению аналогичных преступлений.