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НовостиПроисшествия7 июля 2026 11:09

Белгородец попал под уголовное дело за повторную пьяную езду на электросамокате

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец попал под уголовное дело за повторную пьяную езду на электросамокате

Белгородец попал под уголовное дело за повторную пьяную езду на электросамокате

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В селе Советское Алексеевского округа 2 июля внимание автоинспекторов привлек мужчина на электросамокате «Kugo» мощностью 500 Вт. У 49-летнего местного жителя были явные признаки алкогольного опьянения. Наличие алкоголя в крови подтвердили и данные алкотестера.

В ходе разбирательств правоохранители установили, что белгородец ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что на жителя области завели уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, на белгородца составили административные материалы за управление автомобилем без прав и за неуплату административного штрафа.