Под Белгородом самосвал столкнулся с грузовым тягачом Фото: "КП" Архив.

В понедельник, 6 июля, около пяти часов вечера в Яковлевском округе Белгородской области столкнулись два грузовых автомобиля. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, на 643 километре трассы «М-2 Крым» 50-летний водитель на грузовом тягаче «Вольво» перед поворотом направо не занял крайнее правое положение и врезался в грузовой самосвал «Вольво», за рулем которого находился 38-летний мужчина. Установлено, что самосвал ехал в попутном направлении.

В результате столкновения водители грузовиков получили травмы.