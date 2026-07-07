В Белгородской области пожарные помогли снять кота с дерева

Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области

В городе Алексеева Белгородской области сотрудники МЧС помогли коту спуститься с высокого дерева. Звонок в Службу спасения от расстроенной местной жительницы поступил вчера днем, 6 июля. Хозяйка питомца рассказала, что вышла на улицу вместе с домашним любимцем. Животное испугалось внезапного шума и забралось на макушку старой груши. Кот не смог самостоятельно спуститься с высоты третьего этажа, да и попытки женщины помочь питомцу оказались безуспешными.

На место происшествия прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 16. Один из спасателей по трехколенной лестнице поднялся к коту, снял испуганное животное с дерева и спустил к хозяйке.

- История закончилась счастливым воссоединением. Стоит отметить, что основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей. В данном случае был учтен тот факт, что в этот момент помощь людям не требовалась, поэтому сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному, - поделились в пресс-службе ведомства.