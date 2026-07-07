В Белгороде водитель «ГАЗа» не справился с управлением и врезался в дерево

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Вчера в Белгороде около шести часов утра в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. По предварительной информации, 61-летний водитель на автомобиле «ГАЗ» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии травмы получили сам водитель, а также его 42-летний и 45 летний пассажиры.

Еще одно ДТП произошло в областном центре около 23:30 на проспекте Ватутина. Предварительно установлено, что 35-летний водитель «Мазды» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено», за рулем которого находился 39-летний автомобилист. В результате аварии травмы получила 24-летняя пассажирка автомобиля «Рено».