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НовостиОбщество7 июля 2026 9:35

В Белгородской области за полгода ликвидировали больше 6 000 нарушений в работе системы водоснабжения

Сотрудники водоканала устранили 2819 порывов сети водоснабжения с производством земляных работ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба областного водоканала

Фото: пресс-служба областного водоканала

С начала года в Белгородской области сотрудники водоканала ликвидировали больше шести тысяч нарушений в работе системы водоснабжения. С производством земляных работы было устранено 2 819 порывов. В водопроводных колодцах ликвидировали две тысячи течей. Кроме того, было устранено свыше полутора тысяч нарушений в работе объектов водоснабжения.

В областном водоканале также рассказали, что за шесть месяцев в региона в рамках текущих и профилактических работ специалисты отремонтировали и провели техобслуживание более 1500 водозаборных скважин и заменили свыше 500 единиц насосного оборудования. Также на объектах обновили около 100 единиц запорно-регулирующей арматуры различного диаметра и провели ремонт 226 водоразборных колонок.