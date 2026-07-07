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НовостиПроисшествия7 июля 2026 8:55

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Белгородской области

Машина слетела в кювет и врезалась в дерево
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Белгородской области

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Белгородской области

Фото: "КП" Архив.

В понедельник, 6 июля, в Шебекино Белгородской области около семи часов вечера произошло смертельное дорожно-транспортное происшествия. Подробности сообщил в пресс-служб регионального УМВД.

По предварительной информации, 38-летний водитель за рулем автомобиля «ТагАЗ» не справился с управлением. В результате машина слетела в кювет и врезалась в дерево. При столкновении от полученных травм на месте происшествия скончался 63-летний пассажир. Сам водитель и 59-летний пассажир получили травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Еще одна авария с пострадавшим произошла вчера в Шебекинском округе около десяти часов утра. Предварительно установлено, что 85-летний водитель упал с электровелосипеда и получил травмы.