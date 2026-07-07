В Белгороде в рамках планового ремонта в порядок приводят пять участков дорог

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В Белгороде продолжается плановый ремонт нескольких участков улично-дорожной сети. Работы ведутся поэтапно, один из объектов продолжат приводить в нормативное состояние и в следующем году.

Так, уже полностью отремонтировали участок дороги на улице Северо-Донецкая. На финальном этапе была нанесена дорожная разметки. Движение транспорта возобновлено.

На участке Красноармейская – Щорса дорожники уложили верхний слой покрытия и заменили бортовые камни. Остается установить новый светофорный объект.

На Преображенской (от ул. Н. Чумичова до пр. Богдана Хмельницкого) на сегодняшний день уложен нижний слой асфальта и установлены бордюрные камни. Дорожники демонтируют старое покрытие и обустраивают парковочное пространство на второй половине объекта. На время работ полностью движение не перекрывали, работы ведутся поэтапно на двух полосах. Кроме ремонта самой дороги и парковочных зон в планах сделать выделенку для автобусов. Работы завершатся в октябре текущего года.

Ремонт участка дороги на улице Николая Чумичова (от ул. Победы до Гражданского проспекта) также планируют завершить к концу осени. Сейчас на объекте уже сняли старое покрытие. Дорожники устанавливают бордюрный камень. Параллельно специалисты ресурсоснабжающих организаций ведут ремонт сетей, приводят в нормативное состояние смотровые колодцы.

Ремонт путепровода на Михайловском шоссе рассчитан на два года. В 2026м будет отремонтирована левая сторона. За правую примутся в 2027. На данный момент на объекте завершен демонтаж старого покрытия, перильного ограждения и наружного освещения. Ведется демонтаж пролетных балок, произведен ремонт 4 опор и ригелей.