ВСУ 66 раз атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки

Фото: Минобороны РФ

За прошедшие сутки ВСУ 66 раз атаковали в 15 муниципальных образованиях Белгородской области. Дважды за ночь массированным ракетным ударам подверглись Белгород и Белгородский округ. Большую часть снарядов удалось сбить, однако не обошлось без прилетов по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

По данным врио главы региона, в результате нанесенных ударов погибли два мирных жителя. Также стало известно о погибшем ночью 5 июля белгородце. Еще одиннадцать жителей получили различные ранения. В числе пострадавших – трое детей. В общей сложности семеро госпитализированы в больницы региона.

- Всего противник 13 раз применял РСЗО и артиллерию. Также один раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 134 беспилотника сбиты и подавлены, - уточнил Шуваев.

Также по информации врио губернатора, в Белгороде после ракетного удара на одном из объектов произошло возгорание, которое было ликвидировано пожарными расчетами. В очередной раз в городе была повреждена энергетическая инфраструктура, из-за чего в отдельных районах областной столицы и нескольких муниципалитетах зафиксировали перебои в электро- и водоснабжении.

На утро 7 июля в Белгороде и Белгородском округе уже возобновили подачу воды. Кроме того, восстановлено электроснабжение в большинстве районов области. Временно без света пока остаются около 1700 домовладений в Яковлевском округе.

- В течение сегодняшнего дня подача электричества будет там восстановлена. Все аварийные службы продолжают работать над скорейшим устранением всех последствий атак. Берегите себя и близких! Не игнорируйте сигналы оповещения! Не пренебрегайте укрытиями! – призвал белгородцев Александр Шуваев.