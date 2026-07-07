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НовостиПолитика7 июля 2026 6:51

Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской областью прошедшей ночью

Цели противника ликвидировали средства ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать гражданские объекты в Белгородской области с помощью беспилотников. Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные удары противника в ночь на 7 июля. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что прошедшей ночью ВСУ атаковали 17 регионов страны, в том числе Белгородскую область, а также акватории Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.