Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской областью прошедшей ночью

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать гражданские объекты в Белгородской области с помощью беспилотников. Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные удары противника в ночь на 7 июля. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что прошедшей ночью ВСУ атаковали 17 регионов страны, в том числе Белгородскую область, а также акватории Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.