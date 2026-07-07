В Белгородской области продолжается ремонт объездной дороги в Новооскольском округе

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В Новооскольском округе Белгородской области в нормативное состояние приводят участок объездной дороги «Обход города Новый Оскол» - хутор Белый Колодезь. Протяженность объекта составляет 4,6 километра. Работы выполняются в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядная организация полностью заменить на участке дорожное полотно и укрепит обочины, а также отремонтирует трубы. Кроме того, специалисты отремонтируют остановки общественного транспорта, обновят тротуары, установят сигнальные столбики, перильное ограждение и дорожные знаки. Также для безопасности дорожного движения на участке смонтируют искусственные неровности и новые светофорные объекты. В завершении будет нанесена дорожная разметка.

- Важна каждая дорога – и крупные трассы, и подъезды к небольшим населенным пунктам. Этот участок является подъездом к хутору, от которого напрямую зависит повседневная жизнь местных жителей. Завершить все работы планируется к концу сентября, - рассказали в региональном Минтрансе.