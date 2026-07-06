В Белгороде и округе после ракетного удара ВСУ повреждены объекты инфраструктуры

Вечером 6 июля Белгород и Белгородский округ подверглись очередному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, в областном центре обошлось без пострадавших. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.

В результате нанесенного удара зафиксированы повреждения на объектах инфраструктуры. В некоторых районах города наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением. Оперативные службы и аварийные бригады работают на местах происшествий, занимаются устранением последствий обстрела.

По всем вопросам белгородцы могут звонить на номер 112.