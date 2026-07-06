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НовостиПолитика6 июля 2026 21:54

В Белгороде и округе после ракетного удара ВСУ повреждены объекты инфраструктуры

В некоторых районах города возникли перебои со светом и водой
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вечером 6 июля Белгород и Белгородский округ подверглись очередному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, в областном центре обошлось без пострадавших. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов.

В результате нанесенного удара зафиксированы повреждения на объектах инфраструктуры. В некоторых районах города наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением. Оперативные службы и аварийные бригады работают на местах происшествий, занимаются устранением последствий обстрела.

По всем вопросам белгородцы могут звонить на номер 112.