Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино 6 июля

В Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе объявили ракетную опасность 6 июля. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципалитетах в 22:55.

Над областным центром раздаются громкие звуки. По предварительной информации, по воздушным целям противника работает система ПВО.

Жителям необходимо срочно проследовать в укрытия. Не подходите к окнам и не выходите на улицу. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Оставайтесь в безопасном месте до отмены тревоги.