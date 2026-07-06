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НовостиПолитика6 июля 2026 19:55

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино 6 июля

Жителям необходимо срочно пройти в укрытия
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекино и Шебекинском округе объявили ракетную опасность 6 июля. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципалитетах в 22:55.

Над областным центром раздаются громкие звуки. По предварительной информации, по воздушным целям противника работает система ПВО.

Жителям необходимо срочно проследовать в укрытия. Не подходите к окнам и не выходите на улицу. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Оставайтесь в безопасном месте до отмены тревоги.