В Белгородской области расширят сетку вакансий для студенческих отрядов

Александр Шуваев поручил расширить сетку вакансий для студотрядов в Старом Осколе Фото: соцсети Александра Шуваева.

Больше 1700 студентов из Белгородской области в составе студотрядов в летний период трудятся от Камчатки до Краснодарского края вожатыми, спасателями и проводниками. Также они следят за порядком и собирают урожай в хозяйстве «Сады Белогорья», работают на предприятиях и строительных объектах. О трудоустройстве белгородской молодежи в ходе еженедельного оперативного совещания правительства доложили временно исполняющему обязанности губернатора Александру Шуваеву.

Врио главы региона также рассказал, что уже на этой неделе в Старом Осколе в четвертый раз на базе краевой больницы стартует Всероссийский гуманитарный студенческий медицинский проект «Белогорье».

Александр Шуваев поручил расширить сетку вакансий для студотрядов в Старом Осколе и закрепить за ними якорных работодателей. Это позволит развивать движение студенческих отрядов в регионе.

- Молодежь должна видеть: в Белгородской области каждый может проявить себя – мы ценим желание и готовность быть полезными родному краю и стране, - подчеркнул врио губернатора.