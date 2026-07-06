В Белгородской области 15-летний подросток выстрелил из пневматики в несовершеннолетнюю девочку Фото: "КП" Архив.

В феврале этого года 15-летний житель Белгородской области выстрелил из пневматического оружия в несовершеннолетнюю девочку. Оружие юноша купил на одном из маркетплейсов. В результате произошедшего девочка получила травмы, которые повлекли легкий вред здоровью.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что было заведено дело об административном правонарушении. Через суд сотрудники ПДН и ЦВСНП УМВД региона поместили злоумышленника в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в другом регионе. Парня доставили туда в сопровождении полицейских. В Центре он проведет 30 дней.

В региональном УМВД также напомнили, что за стрельбу из пневматики подростка могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности в зависимости от тяжести последствий. Административная ответственность наступает с 16 лет. Наказание грозит за стрельбу в неположенных местах или хулиганство. За стрельбу предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией пистолета. За мелкое хулиганство – до 1 тысячи рублей или арест на 15 суток.

Если причинен вред здоровью (в зависимости от тяжести), злоумышленника могут привлечь и к уголовной ответственности уже с 14 лет. До наступления этого возраста ответственность ложится на родителей. Кроме того, родители ребенка, причинившего вред здоровью, обязаны в гражданском порядке возместить ущерб за лечение и моральный вред.