Двое белгородских подростков пойдут под суд за покушение на незаконный сбыт наркотиков Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних жителей города Алексеевка. Молодые люди обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, в поисках быстрого заработка вступили в состав организованной преступной группы. Они должны были распространять запрещенные вещества на территории Белгородской области, размещая их в тайниках-закладках.

Обвиняемы через интернет получали от сообщников информацию о месте нахождения наркотиков, после чего оборудовали тайники, фотографировали их и отправляли кураторам с указанием конкретных координат.

15 мая 2026 года подростки забрали из тайника в Алексеевке партию запрещенных веществ массой не менее 43 граммов, расфасовали в несколько свертков и разложили в оборудованные тайники. Позже, 26 мая 2026 года, парни забрали из тайника в Корочанском округе наркотики общей массой больше 977 грамм, которое расфасовали в 241 сверток.

Полиция задержала фигурантов при попытке разместить наркотические средства в тайниках. Преступление выявлено сотрудниками УМВД России по Белгородской области.

В СУ СК РФ по Белгородской области уточнили, что материалы уголовного дела направлены в суд с утвержденным обвинительным заключением.