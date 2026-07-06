ВСУ атаковали беспилотниками еще 11 населенных пунктов Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотники ВСУ атаковали в 11 населенных пунктах четырех муниципалитетов Белгородской области 6 июля. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Белгороде дрон ударил рядом с коммерческим объектом – осколками посекло навес и автомобиль.

В селе Таврово Белгородского округа при взрыве FPV-дрона на парковке коммерческого объекта повреждены пять легковушек. В селе Красный Октябрь после ударов БПЛА разбиты два грузовых автомобиля. В поселке из-за детонации беспилотника рядом с многоэтажкой повреждены окна двух квартир, а также четыре машины. В селе Бессоновка от удара FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры. В нескольких населенных пунктах временно отсутствует электроснабжение. В селе Новая Нелидовка вследствие атаки дрона в частном доме пробита кровля.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке дрона повреждена кабина КамАЗа. В Шебекино от удара беспилотника поврежден прицеп грузовика. После взрыва второго БПЛА выбиты стекла и повреждены фасады социального объекта, здания цеха предприятия. Также повреждено оборудование. В селе Поповка от детонации FPV-дрона во дворе частного дома разрушена хозяйственная постройка.

В селе Колыхалино Валуйского округа из-за детонации дрона разбиты окна двух частных домов, также осколками посекло две легковушки и грузовик. В селе Кукуевка от удара дрона пробита крыша административного здания.