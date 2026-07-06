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НовостиПолитика6 июля 2026 14:48

ВСУ атаковали беспилотниками еще 11 населенных пунктов Белгородской области

Из-за удара дрона по инфраструктурному объекту несколько сел временно остаются без света
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ атаковали беспилотниками еще 11 населенных пунктов Белгородской области

ВСУ атаковали беспилотниками еще 11 населенных пунктов Белгородской области

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотники ВСУ атаковали в 11 населенных пунктах четырех муниципалитетов Белгородской области 6 июля. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Белгороде дрон ударил рядом с коммерческим объектом – осколками посекло навес и автомобиль.

В селе Таврово Белгородского округа при взрыве FPV-дрона на парковке коммерческого объекта повреждены пять легковушек. В селе Красный Октябрь после ударов БПЛА разбиты два грузовых автомобиля. В поселке из-за детонации беспилотника рядом с многоэтажкой повреждены окна двух квартир, а также четыре машины. В селе Бессоновка от удара FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры. В нескольких населенных пунктах временно отсутствует электроснабжение. В селе Новая Нелидовка вследствие атаки дрона в частном доме пробита кровля.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа при атаке дрона повреждена кабина КамАЗа. В Шебекино от удара беспилотника поврежден прицеп грузовика. После взрыва второго БПЛА выбиты стекла и повреждены фасады социального объекта, здания цеха предприятия. Также повреждено оборудование. В селе Поповка от детонации FPV-дрона во дворе частного дома разрушена хозяйственная постройка.

В селе Колыхалино Валуйского округа из-за детонации дрона разбиты окна двух частных домов, также осколками посекло две легковушки и грузовик. В селе Кукуевка от удара дрона пробита крыша административного здания.