В Белгородской области для целевиков в медицинских вузах выделили 486 мест

Целевая приемная кампания в вузах региона завершится до 20 августа Фото: соцсети Александра Шуваева.

В 2026 году в Белгородской области для целевого набора в медицинские вузы выделили 486 мест. Из них 300 мест на обучение в специалитет, еще 186 – в ординатуру. Об этом по итогам еженедельного совещания правительства региона сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Врио главы региона поручил региональному Минздраву завершить целевую приемную кампанию по программам высшего медицинского образования до 20 августа.

- По итогам обучения в наши больницы и поликлиники придут те, кто действительно готов работать на благо родной Белгородчины. Мы уделяем большое внимание подготовке молодых специалистов – это инвестиция в здоровье наших жителей, - подчеркнул Александр Шуваев.