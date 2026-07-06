В Белгородской области автомобилистка слетела в кювет и врезалась в дерево

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Новооскольском округе Белгородской области в воскресенье, 5 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина. По предварительной информации, на сотом километре трассы «М-2 «Крым» Белгород-М-4-«Дон» около пяти часов вечера 45-летняя женщина за рулем автомобиля «Рено» не справилась с управлением транспортного средства. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, при столкновении женщина получила травмы.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло вчера в Масловой Пристани Шебекинского округа около часа дня. Предварительно установлено, что 59-летний водитель на электровелосипеде не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина получил травмы.