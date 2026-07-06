Тепло и без осадков будет в Белгородской области 7 июля Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, во вторник, 7 июля, на территории Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах могут пройти небольшие кратковременные дожди. Днем существенных осадков не обещают. Ветер подует с юго-запада со скоростью не выше 14 метров в секунду. По области температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, днем потеплеет до +21…+26 градусов.

В областной столице ночью температура воздуха составит 11-13 градусов тепла. В дневное время столбики термометров покажут +23…+25 градусов.

В региональном МЧС белгородцев призывают не сжигать траву и мусор рядом с жилыми домами, хозпостройками и промышленными объектами. В условиях теплой погоды огонь распространяется с огромной скоростью на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым.