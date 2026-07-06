В Белгородской области с 6 июля запретили езду на мотоциклах по ночам

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

В Белгородской области с сегодняшнего дня, 6 июля, запретили в ночное время передвижение на трициклах, мотоциклах, мопедах, питбайках, квадроциклах, мотороллерах. Ограничение движения этих транспортных средств действует с десяти часов вечера до шести часов утра. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

В документе также говорится, что контроль над исполнением постановления будет вести врио заместителя губернатора Белгородской области Евгений Воробьев. Официальное постановление уже опубликовано на сайте правительства, оно вступит в силу сегодня в полночь.