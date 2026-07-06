В Старом Осколе продолжается масштабный ремонт школы №2

Фото: пресс-служба администрации Старооскольского городского округа

В Старом Осколе Белгородской области завершили первый этап капитального ремонта школы №2. На сегодняшний день подрядная организация почти выполнила все подготовительные работы. Уже на 90% оштукатурены по маякам стены, а также на 80% выполнена кирпичная кладка перегородок.

Специалисты полностью завершили демонтаж старых полов и дверей, сняли изношенную систему отопления и освещения, а также обновили санузлы. Кроме того, частично демонтирована крыша здания. Строители приступили к ее обновлении.

В администрации округа отметили, что работы ведутся согласно в соответствии с графиком. Капитальный ремонт школы проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Здесь планируют создать современную образовательную среду. Полностью завершат работы к сентябрю 2027 года.