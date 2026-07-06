Больше 1 100 нарушений ПДД выявили белгородские автоинспекторы за выходные Фото: "КП" Архив.

На дорогах Белгородской области за прошедшие выходные сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили больше 1 100 нарушений ПДД. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД региона.

Так, за вождение в нетрезвом виде или отказ от прохождения медицинского освидетельствования от управления отстранили 23 водителя. Также задержаны девять автомобилистов, ранее лишенных водительского удостоверения, и 27 человек, у которых прав не было вовсе.

Еще 36 водителей правоохранители привлекли к ответственности за игнорирование правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. За несоответствующую регламентам тонировку автостекол на штрафы попали 120 белгородцев.

Кроме того, административные материалы составлены в отношении 89 водителей, которые не предоставили на дороге преимущества пешеходам. В свою очередь, еще 166 административных материалов выписано в отношении пешеходов, которые пересекли проезжую часть в неустановленном месте.