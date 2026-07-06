Под Белгородом подросток на мотоцикле не справился с управлением и слетел в кювет

В Белгородском округе двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 6 июля, в селе Беловское Белгородского округа в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое подростков. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Предварительно установлено, что около половины седьмого вечера 16-летний подросток, находившийся за рулем мотоцикла, не справился с управлением и слетел в кювет. В результате происшествия сам несовершеннолетний водитель и его 15-летний пассажир получили травмы.

В Госавтоинспекции по Белгородской области родителям напомнили о необходимости контролировать и пресекать любые попытки несовершеннолетних сесть за руль. Нужно исключить возможность доступа подростков к транспортным средствам, для управления которыми необходимо иметь водительское удостоверение.

Белгородцам также напомнили, что за управление транспортом без прав предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 15 000 рублей. За передачу управления транспортным средством лицу без водительского удостоверения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей.