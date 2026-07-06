В Белгородском округе в четвертый раз за день предупредили об опасности атаки БПЛА

Беспилотную опасность повторно объявили в Белгородском округе Фото: скриншот видео.

В Белгородском округе в четвертый раз за день 6 июля предупредили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей муниципалитета призывают быть предельно внимательными и осторожными. По возможности не выходите на улицу, а находясь в помещении, не подходите к окнам.

Не игнорируйте сообщения мониторинговых каналов, которые оповещают о передвижении беспилотников.Ряд каналов сообщают об атаках БПЛА по гражданским объектам и транспорту в Таврово. Официальной информации о последствиях пока не поступало.

Беспилотную опасность повторно объявили в Белгороде в 13:53.