В Белгороде все водозаборы и наносные станции работают в штатном режиме

Фото: пресс-служба областного водоканала

В Белгороде после ракетных обстрелов и отключения электричества водозаборы и насосные станции работают в штатном режиме. Об этом сообщили в областном водоканале.

Из-за гидроударов после отключения электричества и перезапуска системы в городе произошло несколько порывов на сетях. Серьезные течи на трубопроводе приводят к снижению давления воды и даже к ее полному отсутствию.

На сегодняшний день сотрудники водоканала зафиксировали повреждения по всем адресам и занимаются устранением последствий. В приоритете участки, где потери воды наиболее значительные. Так, сейчас аварийная бригада устраняет порыв водопровода диаметром 300 мм по улице Попова, из-за которого возникли перебои с подачей воды в центральной части областной столицы. Также специалисты устраняют течь на улице Губкина. В плане – работы на Богданке.

В водоканале отметили, что из-за большого объема работ на ликвидацию все последствий может уйти несколько дней. Белгородцев просят с понимаем отнестись к временным неудобствам.