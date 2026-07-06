Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП под Белгородом

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В воскресенье, 5 июля, на пятом километре «Северо-западный обход г. Белгорода» в Белгородском округе столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали четыре человека, в том числе, двое несовершеннолетних. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По предварительной информации, около 11:20 68-летний водитель на «ВАЗ 2106» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в «Ладу Гранта», за рулем которой находился 38-летний автомобилист. В результате столкновения травмы получили водитель «Лады», а также его пассажиры – 33-летняя женщина, 9-летний мальчик и 2-летняя девочка. Пожилой водитель «шестерки» не пострадал.