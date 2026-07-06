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НовостиОбщество6 июля 2026 9:28

За неделю в Белгородской области восстановили 75 жилых объектов

55 домов и квартир удалось отремонтировать в областном центре
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

Фото: @v_v_demidov

В Белгородской области за прошедшую неделю подрядные организации восстановили 75 домов и квартир, которые были повреждены в результате атак со стороны ВСУ. Подробную информацию опубликовал врио губернатора Александр Шуваев своих соцсетях.

Большая часть жилых объектов отремонтирована в Белгороде – 55 адресов. Еще по восемь квартир и частных домов восстановили в Шебекинском и Белгородском муниципальных округах.

В Грайворонском округе удалось отремонтировать один многоквартирный и один частный дом. В Валуйском и Краснояружском округах восстановлено по одному жилому объекту. Со списком адресов можно ознакомиться здесь.