За неделю в Белгородской области восстановили 75 жилых объектов

Фото: @v_v_demidov

В Белгородской области за прошедшую неделю подрядные организации восстановили 75 домов и квартир, которые были повреждены в результате атак со стороны ВСУ. Подробную информацию опубликовал врио губернатора Александр Шуваев своих соцсетях.

Большая часть жилых объектов отремонтирована в Белгороде – 55 адресов. Еще по восемь квартир и частных домов восстановили в Шебекинском и Белгородском муниципальных округах.

В Грайворонском округе удалось отремонтировать один многоквартирный и один частный дом. В Валуйском и Краснояружском округах восстановлено по одному жилому объекту. Со списком адресов можно ознакомиться здесь.