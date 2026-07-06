Белгородец может отправиться за решетку за кражу телефона у приятельницы Фото: "КП" Архив.

С заявлением о пропаже мобильного телефона в полицию Белгорода обратилась 56-летняя местная жительница. По подозрению в совершенном преступлении правоохранители задержали 29-летнего приятеля потерпевшей.

Предварительно установлено, что злоумышленник был в гостях у давней знакомой и ее дочери. Наутро, когда одна из хозяек дома спала, а вторая принимала душ, белгородец решил пойти домой и прихватил с собой мобильник. Чужой гаджет стоимостью около семи тысяч рублей полиция изъяла у подозреваемого.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что на фигуранта завели уголовное дело. За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.