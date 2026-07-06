В Белгороде управа фиксирует повреждения после утренней атаки БПЛА

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В понедельник, 6 июля, беспилотник вооруженных сил Украины нанес удар по многоквартирному дому в одном из спальных районов Белгорода. В результате детонации дрона поврежден балкон и остекление окна. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В момент атаки собственников квартиры не было дома.

Мэр областной столицы сообщил, что на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Сотрудники управы проводят осмотры разрушений и составляют первичные акты, чтобы передать их строительным организациям для дальнейших восстановительных работ.

Валентин Демидов также напомнил белгородцам, что по всем вопросам, связанным с повреждениями после атак ПБЛА, нужно обращаться по телефону 112.