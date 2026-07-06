ВСУ за сутки атаковали 52 населенных пункта Белгородской области

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За прошедшие сутки ВСУ атаковали 52 населенных пункта в 11 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 161 беспилотник и два авиационных боеприпаса. Пострадали два человека. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Белгороде после детонации FPV-дрона повреждены четыре автомобиля.

В Белгородском округе после атаки БПЛА в Майском пострадала женщина. Врачи диагностировали акубаротравму – госпитализация не потребовалась. В округе повреждены два грузовика и семь легковушек, три многоквартирных и один частный дом, еще одна машина сгорела.

В Борисовском округе вчера в больнице Белгорода оказана медицинская помощь женщине, которая получила акубаротравму при взрыве дрона в селе Грузское 4 июля. В селе Березовка повреждены два частных дома.

В Валуйском, Ивнянском и Корочанском округах обошлось без последствий.

В Волоконовском округе повреждены газовая труба и автомобиль.

В Грайворонском округе в селе Головчино в результате детонации БПЛА ранен глава муниципалитета. Продолжает лечение в областной клинической больнице. На месте атаки повреждены два автомобиля. В округе также повреждены три частных дома, коммерческий объект, надворные постройки, легковой и два грузовых автомобиля.

В Краснояружском округе повреждены коммерческий объект, частный дом, линия электропередачи, грузовик и легковушка.

В Ракитянском округе повреждены три частных дома, ЛЭП, грузовой и легковой автомобили.

В Шебекинском округе повреждены три частных дома и МКД, храм Покрова Пресвятой Богородицы, автомобиль, автобус. Еще одна легковушка сгорела.