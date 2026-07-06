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НовостиПолитика6 июля 2026 7:19

Мужчина погиб при атаке FPV-дрона ВСУ в белгородском приграничье ночью

Водитель легковушки скончался на месте происшествия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мужчина погиб при атаке FPV-дрона ВСУ в белгородском приграничье ночью

Мужчина погиб при атаке FPV-дрона ВСУ в белгородском приграничье ночью

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 6 июля вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничье Белгородской области. В результате со стороны противника погиб мужчина. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

По информации оперативных служб, прошедшей ночью украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Дунайка Грайворонского округа. Водитель транспортного средства скончался на месте происшествия от полученных ранений. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

В результате атаки транспортное средство полностью сгорело.