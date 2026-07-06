Мужчина погиб при атаке FPV-дрона ВСУ в белгородском приграничье ночью Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 6 июля вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничье Белгородской области. В результате со стороны противника погиб мужчина. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

По информации оперативных служб, прошедшей ночью украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Дунайка Грайворонского округа. Водитель транспортного средства скончался на месте происшествия от полученных ранений. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

В результате атаки транспортное средство полностью сгорело.