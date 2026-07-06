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НовостиПолитика6 июля 2026 6:42

Ночью над Белгородской областью сбили беспилотники ВСУ

Противник продолжает атаковать с помощью БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области с помощью беспилотников. Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные атаки противника в ночь на 6 июля. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что прошедшей ночью ВСУ атаковали 22 региона страны, в том числе Белгородскую область, а также акваторию Азовского моря. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.