Ночью над Белгородской областью сбили беспилотники ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы продолжают наносить удары по гражданским объектам в Белгородской области с помощью беспилотников. Бойцы противовоздушной обороны пресекли очередные атаки противника в ночь на 6 июля. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что прошедшей ночью ВСУ атаковали 22 региона страны, в том числе Белгородскую область, а также акваторию Азовского моря. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.