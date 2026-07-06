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НовостиПолитика6 июля 2026 6:17

FPV-дрон ВСУ нанес удар по многоэтажке в Белгороде утром 6 июля

На месте происшествия работают оперативные службы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
FPV-дрон ВСУ нанес удар по многоэтажке в Белгороде утром 6 июля

FPV-дрон ВСУ нанес удар по многоэтажке в Белгороде утром 6 июля

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Утром 6 июля вооруженные силы Украины атаковали Белгород с помощью беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. Подробности случившегося рассказали в оперативном штабе Белгородской области.

Сообщается, что украинский FPV-дрон ударил по многоквартирному дому и сдетонировал. В результате произошедшего взрыва повреждено остекление.

На месте происшествия работают все оперативные службы. Специалисты уточняют информацию о других последствиях нанесенного удара.