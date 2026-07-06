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НовостиПолитика6 июля 2026 5:32

ВСУ за сутки 47 раз атаковали приграничные территории Белгородской области

Над регионом удалось сбить больше сотни беспилотников
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ за сутки 47 раз атаковали приграничные территории Белгородской области

ВСУ за сутки 47 раз атаковали приграничные территории Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 47 раз атаковали в одиннадцати муниципальных образованиях Белгородской области, в том числе и в Белгороде. В результате нанесенных ударов пострадали два человека. Женщине госпитализация не потребовалась, она продолжает лечение в амбулаторных условиях. Главу Грайворонского округа после атаки дрона прооперировали, он под наблюдением врачей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил один обстрел с применением авиации. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 111 беспилотников, - добавил врио главы региона.