ВСУ за сутки 47 раз атаковали приграничные территории Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 47 раз атаковали в одиннадцати муниципальных образованиях Белгородской области, в том числе и в Белгороде. В результате нанесенных ударов пострадали два человека. Женщине госпитализация не потребовалась, она продолжает лечение в амбулаторных условиях. Главу Грайворонского округа после атаки дрона прооперировали, он под наблюдением врачей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил один обстрел с применением авиации. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 111 беспилотников, - добавил врио главы региона.